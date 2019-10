Garfagnana



Uffici postali, i sindaci: "Inaccettabile l'ipotesi di diminuire i servizi in Garfagnana"

martedì, 8 ottobre 2019, 15:10

Ieri, in sede di giunta, i sindaci dei comuni componenti l’Unione Comuni Garfagnana, venuti a conoscenza che Poste Italiane sta predisponendo una nuova razionalizzazione degli orari degli uffici postali che prevedrebbe in Garfagnana la chiusura del turno pomeridiano dell’ufficio di Castelnuovo, hanno respinto a voti unanimi l’inaccettabile ipotesi di una ulteriore diminuzione dei servizi in Garfagnana.

"Questa razionalizzazione - spiegano i sindaci - sull’unica realtà della zona ad avere un servizio postale aperto anche nel pomeriggio, peraltro avulsa da ogni forma di concertazione, avrebbe un ennesimo impatto negativo nei confronti del territorio dei comuni ricompresi nell’Unione Comuni Garfagnana e sull'occupazione.

L’Unione - in zona montana e rurale con circa 30 mila abitanti - già subisce da tempo il disservizio di un recapito e di un servizio di uffici postali aperti a giorni alterni e non può essere ulteriormente penalizzata con queste scelte, volte unicamente alla razionalizzazione di costi.

La logica dei costi e del mercato che oggi muove le scelte di ogni azienda, per una Società come Poste Italiane che svolge servizi essenziali di pubblica utilità non può e non deve tradursi con ulteriori contrazioni di orari pomeridiani agli sportelli.

Da tempo sono in corso contatti e approfondimenti con Poste affinché il servizio postale, riconosciuto come diritto universale, sia garantito a tutte le comunità anche quelle più periferiche.

Questa ipotesi di riduzione dei servizi - concludono i primi cittadini - andrebbe inevitabilmente ad incrinare il patrimonio di un'azienda come Poste il cui valore aggiunto più prezioso è la presenza capillare sul territorio.

Per mettere in campo tutte le azioni necessarie a contrastare questa revisione, La giunta dell’Unione Comuni della Garfagnana chiede a Poste Italiane il mantenimento dell’orario pomeridiano dell’Ufficio Postale di Castelnuovo Garfagnana riservandosi contro l’eventuale prospettata decisione il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale coinvolgendo Regione Toscana, Provincia di Lucca e Organizzazioni Sindacali".