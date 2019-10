Garfagnana



Uniti per Gallicano: "Si convochi consiglio per discutere della questione del depuratore"

domenica, 13 ottobre 2019, 10:08

I consiglieri comunali di “Uniti per Gallicano”, Furio Valiensi, Zelmiro Corti, Antonella Pellegrinotti e Federico Poli hanno richiesto di convocare un consiglio comunale sulla realizzazione di un nuovo impianto di depurazione.

"Il perdurante disagio creato dalle maleodoranze provenienti dal depuratore del capoluogo - esordisce il gruppo -, di proprietà dell’amministrazione comunale, costituisce l’occasione per affrontare, in maniera urgente, la questione della necessità di trovare una soluzione per superare definitivamente il problema".

"Considerato - spiegano i consiglieri - che, a seguito della convenzione stipulata dall’amministrazione con la Kedrion Spa, la società ha finanziato un intervento di “revamping” dell’infrastruttura, con il conseguente incremento della portata dei reflui che confluiscono nel depuratore e ritenuto che l’impianto di depurazione, di per sé già datato, sia anche da ritenersi inidoneo a sopportare il potenziamento di cui sopra e che non abbia più le caratteristiche tecniche necessarie per garantire la depurazione dei reflui in entrata senza produrre le ormai ben note problematiche olfattive, che peraltro, si sono manifestate, non solo nelle immediate vicinanze della struttura ma in buona parte del capoluogo, chiediamo al sindaco, nella sua veste di presidente del consiglio comunale, la convocazione di una seduta straordinaria dell’assemblea consiliare, inserendo all’ordine del giorno la trattazione dell’argomento in oggetto indicato".



"Questo - conclude il gruppo - affinchè il consiglio si pronunci al fine di impegnare la giunta comunale a predisporre gli atti necessari alla realizzazione di un nuovo depuratore, ubicato fuori dal centro abitato del capoluogo e tecnicamente più adeguato per le nuove ed incrementate prestazioni richieste al vecchio impianto".