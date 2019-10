Garfagnana : piazza al serchio



Va in pensione Enzo Gherardi, storico dipendente del comune

giovedì, 3 ottobre 2019, 11:58

Ha raggiunto la meritata pensione lo storico dipendente del comune di Piazza al Serchio, responsabile dell’ufficio anagrafe, Enzo Gherardi, classe 1953. Era entrato nell’amministrazione pubblica nel febbraio 1982 nel ruolo di guardia comunale, incarico che aveva svolto fino al 1999 quando, mediante concorso, era passato al ruolo di istruttore amministrativo per l’anagrafe e stato civile. Di carattere gioviale e sempre disponibile sia con i colleghi che con i cittadini, Gherardi è sempre stato un buon conoscitore del territorio comunale, sapendo individuare all’istante le strade e le località meno conosciute e più remote, come pure nomi e legami di parentela tra i cittadini, aspetti spesso utili per il suo lavoro.



Ora Enzo si godrà la pensione nella sua casa in località Borella, insieme alla moglie Alda Fontanini. Ha già comunque pronto un piano per trascorrere la sue giornate in maniera proficua. Si dedicherà infatti al volontariato nelle varie associazioni del territorio con le quali era già in contatto anche prima.