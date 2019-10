Garfagnana



Vespa, che passione: a Gallicano il primo “ETS day”

sabato, 26 ottobre 2019, 17:53

di loreno bertolacci

Primo appuntamento per gli appassionati della mitica vespa ETS, aperto a tutta la serie PK. Sigle, per in non addetti ai lavori, forse sconosciute, ma che stanno a indicare un’epoca, una passione e una nostalgia forse per questo mezzo che ha segnato nel profondo i cuori di chi ha posseduto una vespa. A Gallicano quindi domenica mattina in piazza del Popolo dove, dalle otto alle dieci, avverranno le iscrizioni e dove verrà servita la colazione all’antico caffè “ il Ponte”. Partenza poi per il laghetto “tre canali” dove verrà servito un aperitivo per poi ripartire alla volta di Verni per un secondo aperitivo e per le premiazioni. Alle 12,45 tutti in sella per dirigersi alla Grotta del Vento al ristorante “Ronodone” per il pranzo. Un primo appuntamento al quale, siamo certi, ne seguiranno altri per ricordare un mezzo, la vespa ETS e tutta la serie PK, che ha lasciato un segno nei cuori di chi l’ha posseduto ma anche di chi non ha avuto la fortuna di guidare o possedere una vespa. Tutto questo grazie anche al patrocinio dell’”associazione paesana Verni”.

Per informazioni: 347 872 4886