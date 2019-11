Garfagnana



A Castiglione una tavola rotonda sulla violenza contro le donne

mercoledì, 27 novembre 2019, 18:07

Una serata dedicata alla discussione e al confronto su una delle principali piaghe della nostra società: la violenza sulle donne. Si chiama “Fianco a fianco per parlare insieme di donne e violenze” la tavola rotonda organizzata dall’amministrazione comunale di Castiglione di Garfagnana, sempre attenta a queste tematiche nel corso del proprio mandato, in programma venerdì 29 novembre alle ore 21 presso la locale sala consiliare.

I protagonisti di questo evento, introdotto e moderato dai consiglieri Roberto Tamagnini e Agnese Ugolini, ricoprono diverse mansione all’interno della società civile: dall’avvocato al medico, passando per una dirigente scolastica.

Ad intervenire saranno Floriana Balducci, Catia Donati, Iolanda Bacci, Maria Stella Adami, Valentina Folegnani, Doriana Morganti e Giovanni Battista Santini. Non verrà toccato soltanto il tema del femminicidio, ma anche quelli relativi a tutte le altre forme di violenza, tra cui quella psicologica, che contaminano la nostra quotidianità. Il pubblico potrà interagire con i relatori e raccontare ognuno la propria esperienza.

“L’amministrazione comunale tiene particolarmente a questo tipo di eventi, come dimostrato dall’installazione delle panchine rosse e dalle tante iniziative di tale genere.” – ha dichiarato il consigliere Tamagnini- “Riteniamo che sia fondamentale sviluppare il confronto su una delle maggiori problematiche dei nostri tempi che deve essere assolutamente combattuta e sconfitta. Ringrazio, sin da ora, tutti coloro i quali hanno aderito alla nostra idea fornendo la loro disponibilità, in particolare Floriana Balducci che sì è impegnata molto per la realizzazione di questa serata. Invito tutti i cittadini a portare il loro contributo per un confronto in una serata che può arricchire ciascuno di noi”.



M. M.