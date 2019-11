Garfagnana



A Colle Acinaia una “Castagnata... in allegria”

domenica, 3 novembre 2019, 13:22

di loreno bertolacci

Continuano le iniziative delle piccole (si fa per dire) comunità di Turritecava e Colle Acinaia, che non si fermano neppure in inverno. Oggi (3 novembre) e domenica 10 a Colle Acinaia in località “La Spiaggia”, dalle 14 in poi è stata organizzata una “Castagnata…..in allegria”, quell’allegria che tutti noi perdiamo tra i problemi che ci attanagliano nella vita quotidiana insieme spesso a quelli derivati dalle avverse condizioni meteorologiche come quelle odierne. Insomma, anche per i meteopatici oggi si presenta la giusta occasione per reagire, perché anche in caso di pioggia “l’allegra castagnata” di farà grazie ad ampi spazi coperti con gazebi e tendoni. Le comunità di Colle Acinaia e Turritecava non si danno per vinte. Mondine, bombo-necci (una nuova specialità da non perdere), frittelle, pan di neccio con biroldo e chi più ne ha più ne metta. Naturalmente tutto annaffiato con bibite, vin brulè e naturalmente vino novello, senza però esagerare con questi ultimi. Poi gratis una porzione di monndine ai bambini più volenterosi che porteranno un lavoro manuale sul tema della castagna. E’ si, la castagna, questo prodotto locale che, grazie alla lotta contro il “cinipide” che aveva rischiato di farlo scomparire perlomeno nelle nostre zone, è ritornato a livelli di produzione discreti. Prodotto locale che andrebbe ulteriormente valorizzato e che ha sfamato tanta gente durante i periodi bellici e di carestia del secolo scorso. Naturalmente la manifestazione di oggi e di domenica 10 novembre sarà possibile grazie all’impegno della ”Associazione la campagna” e del “Gruppo di animazione liturgica Cantiamo il Signore”. Ci sarà anche una novità, gli artisti per hobby in mostra. Per rallegrare una giornata uggiosa quindi oggi e domenica siete invitati alla “Castagnata ……in allegria” dalle 14 in poi. Una nuova sfida, anche alle avverse condizioni meteorologiche, da parte di queste iperattive comunità di Turritecava e Colle Acinaia, che ringraziano anticipatamente per la gradita presenza.