A Molazzana si presenta il libro "Storia di un Adra"

mercoledì, 20 novembre 2019, 14:22

Nella sede del Museo della Linea Gotica in Molazzana, si terrà la presentazione del libro “Storia di un ADRA”, scritto da Raffaello Zaniboni. Il libro racconta le gesta del soldato Dante Lazzeri, garfagnino, che dal Ardito distruttore della Regia Aeronautica, divento Partigiano. L'evento si tiene nell'aula magna del Museo, alle ore 15,00 di sabato. La presentazione avrà inizio con le note dell'inno nazionale. A seguire il Dott. Luigi Casanovi parlerà del Battaglione ADRA 1942 – 1943.

Il Dottor Ivano Lazzeri presenterà, con l'ausilio di filmati, il libro:” Storia di un ADRA”.

Al termine ci sarà un dibattito con l'autore e gli storici.

Gli ADRA (Arditi Distruttori della Regia Aeronautica) furono istituiti il 28 luglio 1942 con gli specifici compiti di effettuare azioni di sabotaggio su installazioni nemiche, aviotrasportate, anfibie o con altri mezzi. L'organico iniziale era di 300 uomini. Quando il Colonnello pilota, paracadutista Giuseppe Baudoni era diventato il padre spirituale di tutti i paracadutisti italiani, dalla scuola militare di Tarquinia uscivano pronti alle prime operazioni i paracadutisti della Folgore del Battaglione P e del Battaglione ADRA. Il primo obiettivo dell'ADRA doveva essere: «Agire su determinati campi d'aviazione nemici, in concomitanza con le truppe terrestri, per l'occupazione dei campi stessi e per il loro riattamento, necessario per l'atterraggio dei reparti aerei destinati al trasporto delle truppe aviotrasportabili.»