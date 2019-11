Garfagnana : san romano in garfagnana



Al Teatrino di Villetta una serata sulla violenza di genere

venerdì, 22 novembre 2019, 09:59

In vista della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, l’amministrazione comunale di San Romano in Garfagnana, in collaborazione con l’associazione “Non Ti Scordar di Te“, organizza una serata dedicata al tema della violenza di genere, stasera, venerdì 22 novembre, alle 21, presso il Teatrino di Villetta.

Durante la serata Carla Riani, Paola Tognini e Annalisa Frosali eseguiranno monologhi teatrali al femminile.