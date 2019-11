Garfagnana



Alberi caduti per il maltempo, disagi sulle strade

domenica, 3 novembre 2019, 13:28

La sala operativa della regione lo aveva previsto. Tanto che aveva emesso, per la giornata di oggi, un'allerta di codice giallo per piogge e temporali sparsi. Così la Valle del Serchio si è trovata a fare i conti con il maltempo e con i conseguenti disagi.



Fortunatamente non si registrano, al momento, particolari criticità. Solo qualche albero caduto lungo le strade che ha richiesto il pronto intervento degli operatori per evitare problemi alla circolazione dei mezzi. Nello specifico, si segnala un albero caduto nella mattinata sulla Fondovalle, poco prima del bivio per Bolognana venendo da Gallicano, che ha occupato metà carreggiata, e un albero caduto sulla carreggiata in via Don Aldo Mei, poco dopo il Molino di Menicone, nel comune di Pescaglia. In quest'ultimo caso, il reperibile del comune è intervenuto per rimuovere il pericolo nel più breve tempo possibile. È cascata anche una pianta sulla via Don Aldo Mei, al tornante di Batoni. La carreggiata è stata in parte liberata e a breve verrà tolto anche il tronco. Si segnala infine una pianta caduta lungo la via per Partigliano, nel comune di Borgo a Mozzano, che, però, è stata prontamente tolta e la viabilità ripristinata.

La frequente caduta di piante lungo le carreggiate, in situazioni di maltempo, fa di nuovo riflettere sullo stato della vegetazione lungo le strade e sulla mancanza di manutenzione ordinaria da parte degli enti preposti. Intanto, dato il peggioramento previsto per il pomeriggio, la sala operativa della regione ha mantenuto il codice giallo su tutta la regione fino alle 22 di stasera.



Il comune di Castelnuovo di Garfagnana ha attivato un nuovo canale sull'applicazione "Telegram" utile per poter ricevere, senza alcun costo da parte degli utenti, informazioni e segnalazioni di pubblica utilità, quali allerte meteo, chiusura delle scuole, interruzioni dell'erogazione acqua o altri servizi. "L'applicazione - spiega il comune - non sostituisce l'attuale "Alert System" dispnibile, ma è un ulteriore fonte alternativa di comunicazione. Per poter accedere al servizio occorre semplicemente scaricare sul vostro smartphone l'applicazione "Telegram", cercare "Protezione Civile Comune di Castelnuovo" e iscriersii al canale ufficiale del comune".



Notizia in aggiornamento