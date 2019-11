Garfagnana : sillano



Bambino di 5 anni con febbre alta, si alza Pegaso

lunedì, 25 novembre 2019, 11:56

La centrale del 118 è stata chiamata stamattina per un malore accusato da un bambino di 5 anni con febbre alta a Sillano, in via dell'Alpe. Intervenuti sul posto un'ambulanza medicalizzata della Misericordia di Piazza al Serchio e l'elisoccorso Pegaso, che ha accompagnato il bambino in codice giallo al Meyer di Firenze. Sembra si tratti di crisi convulsive riporta la centrale.