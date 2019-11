Garfagnana



Cadavere sui binari della tratta Lucca-Pisa: ritardi alla circolazione treni

giovedì, 21 novembre 2019, 17:12

di gabriele muratori - viola pieroni

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nelle prime ore di questa mattina sulla massicciata della ferrovia, a Pisa, in località Gagno, alle porte della città. Subito dopo la macabra scoperta, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria della stazione di Pisa Centrale e sanitari del 118 per verificare quanto accaduto.



La salma dell'uomo, apparentemente di giovane età, è stato rinvenuto sui binari con ancora le cuffiette del telefono alle orecchie e poco distante da un passaggio a livello ferroviario. Ciò fa purtroppo presumere ad un terribile incidente dovuto alla fatale distrazione nell'attraversamento. E' stata immediatamente interrotta la linea della tratta ferroviaria Lucca – Pisa, creando quindi forti ritardi per i pendolari in transito.



Rfi Toscana ha subito messo comunque a disposizione due autobus a fare la spola tra le stazioni di San Giuliano e Ripafratta con Pisa Centrale e San Rossore.



Il traffico sulla linea è rimasto interrotto fino alle 13 circa per permettere agli agenti della polizia ferroviaria della stazione di Pisa Centrale e ai sanitari del 118 di verificare quanto accaduto, creando purtroppo molti disagi tra i pendolari; anche tra coloro che provenivano dalla Garfagnana: nonostante i bus sostitutivi e quelli regolari, infatti, le tempistiche di questi spesso non rendevano possibile prendere un altro mezzo nella stazione di Lucca, in tempi quantomeno “normali", provocando forte stress e problemi per gli spostamenti, vista la tratta molto percorsa quotidianamente.

Oltretutto, i treni in partenza da Pisa spesso sono quelli che nella maggioranza dei casi poi si muovono dalla stazione di Lucca fino ad Aulla, lasciando quindi anche numerosi pendolari lucchesi in difficoltà.