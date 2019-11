Garfagnana



Chiusura temporanea dell’ufficio postale di Careggine

venerdì, 29 novembre 2019, 15:08

Poste Italiane comunica che dal 5 all’11 dicembre l’ufficio postale di Careggine via Strada Provinciale 49, sarà chiuso per lavori interni.

L’azienda, per andare incontro alle esigenze dei cittadini, garantire i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro delle inesitate e dei pacchi e per mantenere lo stesso numero di giorni di apertura al pubblico, comunica che la sede di via Strada Provinciale sarà operativa anche nei giorni di martedì 3, giovedì 12 e sabato 14 dicembre.

L’ufficio postale di Careggine tornerà disponibile secondo i consueti orari a partire da lunedì 16 dicembre.