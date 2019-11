"Cibiamoci di Parco": primo evento con i menù a Km zero

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 4 novembre 2019, 16:22

Uno scontro che fortunatamente non ha fatto registrare gravi feriti, ma che ha congestionato il traffico lungo una delle arterie principali della Garfagnana. E' accaduto oggi, intorno alle 15.15, nei pressi del bivio per Ponte di Campia. Coinvolti un grosso camion e un piccolo furgone

lunedì, 4 novembre 2019, 15:12

Peggioramento delle condizioni meteo previsto a partire dalla serata di oggi, lunedì, e per tutta la giornata di domani, martedì, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, in estensione dal nord ovest al resto della regione

lunedì, 4 novembre 2019, 14:28

Torna “Garfagnana Terra Unica”, la fortunata manifestazione promossa dal comune di Castelnuovo di Garfagnana in collaborazione con l’Unione Comuni Garfagnana, giunta alla quinta edizione

lunedì, 4 novembre 2019, 12:29

Nel prossimo anno, quota cento continuerà a fornire diverse e molte nuove opportunità di lavoro anche nella nostra provincia e quindi nel corso del 2020 come annuncia Massimo Petrucci, segretario Cisl Funzione Pubblica

lunedì, 4 novembre 2019, 12:15

Dopo la breve pausa festiva riprendono i Giovedì al Museo il 7 novembre alle 21 presso la sede in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio:una serata tutta sperimentalecon i racconti di Andrea Campoli, in arte il Tatone, e l’accompagnamento musicale di Lorenzo Bertoni

domenica, 3 novembre 2019, 13:28

La sala operativa della regione lo aveva previsto. Tanto che aveva emesso, per la giornata di oggi, un'allerta di codice giallo per piogge e temporali sparsi. Così la Valle del Serchio si è trovata a fare i conti con il maltempo e con i conseguenti disagi