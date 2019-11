Cinghiali, Confagricoltura: "Fronteggiare l’emergenza, assicurare salute, sicurezza e biodiversità"

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 7 novembre 2019, 16:00

370 bambini delle scuole elementari di Castelnuovo Garfagnana, Camporgiano e Molazzana hanno ricevuto, tra ieri e oggi, la visita dei tecnici del Gestore idrico GAIA S.p.A. che, attraverso una lezione in aula di un'ora, hanno spiegato il ciclo dell'acqua

giovedì, 7 novembre 2019, 15:13

L'allerta arancio è fissata dalle 00.00 alle 13.00 di domani, venerdì 8 novembre, per rischio idrogeologico sul reticolo idraulico minore su tutto il territorio provinciale, quindi per le zone S1, S2, S3, e V, corrispondenti, rispettivamente, al bacino del Serchio-Garfagnana-Lima, al bacino del Serchio di Lucca, Serchio-Costa e alla Versilia, nonché per la zona A4

giovedì, 7 novembre 2019, 15:09

Il progetto Case ad 1 euro del comune di Fabbriche di Vergemoli è andato in onda in diretta su Canale 5 durante il seguitissimo programma Mattino Cinque. Alcune riprese erano state fatte il giorno prima come le interviste al sindaco ed agli abitanti del luogo

giovedì, 7 novembre 2019, 13:33

Sono state individuate ufficialmente le tre sedi: si tratta del seggio principale nella sala Tobino al piano terra di Palazzo Ducale in Cortile Carrara a Lucca, e delle sottosezioni di Viareggio a Villa Argentina all'angolo tra via Fratti e via Vespucci, e della sede dell'Unione Comuni della Garfagnana in via Vittorio Emanuele n.

mercoledì, 6 novembre 2019, 12:25

Blitz a Montecitorio dei coltivatori della provincia di Lucca, dalla Garfagnana e Media Valle, Piana e Versilia, per l'emergenza cinghiali

mercoledì, 6 novembre 2019, 11:26

6 novembre, eccola. La prima neve in alta Garfagnana. Le foto, circolate sul web, sono state scattate nei pressi del Passo di Pradarena, ad un'altezza di 1.579 m., nel comune di Sillano-Giuncugnano