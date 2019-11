Garfagnana



Codice giallo per pioggia e temporali

martedì, 19 novembre 2019, 16:42

Ancora un codice giallo per oggi e domani nella maggior parte delle province toscane. Oggi, martedì 19 novembre, il vento di Scirocco soffierà ancora causando piogge sparse deboli o moderate, più frequenti sulla costa, nell'entroterra costiero e nelle zone appenniniche. In Arcipelago, in particolare, sono possibili isolati temporali. In serata i fenomeni andranno lentamente attenuandosi fino a cessare del tutto. Per questo la Sala operativa della protezione civile della Regione Toscana ha emesso, per queste zone, un codice giallo fino alla mezzanotte di oggi.

Domani, mercoledì 20 novembre, sono attese precipitazioni sparse, più probabili in Arcipelago, sulle zone costiere e nelle aree adiacenti, localmente a carattere di rovescio o temporale, in particolare su Arcipelago e costa centro-meridionale. Per queste zone la Soup ha emesso un codice giallo, limitato alle zone costiere centro meridionali, fino alla mezzanotte di domani.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.