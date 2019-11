Concerto coro "Puntaccapo" a Chiozza

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 17 novembre 2019, 09:08

Nuovo appuntamento per i Giovedì al Museoil 21 novembre alle 21 presso la sede in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio: con la presentazione del libro La Gioconda e il segreto di Leonardo di Pietropaolo Pighini, introdotto da Umberto Bertolini

sabato, 16 novembre 2019, 14:44

Durante l'evento di Terra Unica, che ha contraddistinto Castelnuovo Garfagnana nel secondo weekend di novembre, l'Unione Comuni Garfagnana ha deciso di premiare l'ASR Cascio

sabato, 16 novembre 2019, 14:29

Ancora un codice arancione per piogge, temporali, vento forte e mareggiate che interessa tutta la Toscana ad eccezione del nord-ovest, dove il codice è giallo. Lo ha emesso la sala operativa della protezione civile regionale, con decorrenza dalle 18 di oggi, sabato 16 novembre, per rischio idrogeologico e successivamente idraulico

sabato, 16 novembre 2019, 12:46

Bonci, che si è innamorato della Garfagnana e di Careggine in particolare, qualche mese fa è entrato nella gestione dello storico ‘Chiar di Luna’, bar, ristorante, pizzeria e piccolo albergo di Careggine, già diventato locale di tendenza

giovedì, 14 novembre 2019, 20:54

E' stato ritrovato morto in casa un anziano, L.L., 77 anni, nativo di Vagli e residente nella frazione di Roggio, che da ieri non si era fatto più sentire dai familiari

giovedì, 14 novembre 2019, 16:35

Un importante corso di aggiornamento organizzato dall’Ordine dei medici della Provincia di Lucca è in programma sabato 16 ottobre presso la Sala CIAF - Biblioteca Comunale di Gallicano