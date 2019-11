Controlli con cane anti-droga nel week-end: una segnalazione

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 11 novembre 2019, 10:37

Sono aperte le iscrizioni per partecipare allo Stage che si terrà domenica 17 novembre presso la scuola di danza, musica e teatro "Centro d'Arti" di Gallicano a partire dalle ore 10

sabato, 9 novembre 2019, 11:11

Per 8 su 10 i cinghiali vanno fermati. Non lo dicono solo gli agricoltori e gli allevatori. C'era anche una delegazione della provincia di Lucca in Piazza Montecitorio guidata dal presidente, Andrea Elmi e dal direttore, Maurizio Fantini, per dire #bastacinghiali.

venerdì, 8 novembre 2019, 15:44

Le trattative, alle quali anche Confindustria Toscana Nord ha preso direttamente parte, hanno chiuso per il livello C con un aumento di 97 euro, che verrà erogato nel corso del triennio in tre tranche, l'ultima delle quali a gennaio 2022

venerdì, 8 novembre 2019, 13:31

I metati sono accesi in tutta la Garfagnana e media valle del Serchio. E questo significa solo una cosa: è tempo di castagne. Stagione positiva per l'italico albero del pane. Secondo Coldiretti Lucca e l'associazione Città del Castagno la produzione di castagne è stata, fino a qui, generosa e di...

venerdì, 8 novembre 2019, 12:32

L’ambito turistico deve inviare a Toscana Promozione Turistica un Piano Operativo per il prossimo anno 2020 che andrà a confluire nel Piano Promozionale della Regione Toscana. Detto piano dovrà prevedere un’analisi e una strategia di valorizzazione del territorio e dovrà altresì trovare il sostegno degli operatori e dei portatori di interesse

giovedì, 7 novembre 2019, 18:04

E' il gruppo di minoranza "Per Vagli e Roggio" a far sentire la propria voce in merito alla frana che nei giorni scorsi ha interessato un versante del comune costringendo la giunta a far evacuare tre abitazioni