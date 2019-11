Garfagnana



Da Villa una proposta per regolamentare la raccolta dei prodotti del sottobosco

martedì, 12 novembre 2019, 16:34

Nei comuni della Garfagnana, in questa stagione, è boom per la raccolta dei prodotti del sottobosco, in particolare funghi e castagne. In alcune zone si è ricorso ad un regolamento di tutela, nel comune di Villa Collemandina è arrivata la proposta del gruppo di minoranza “Il comune in comune”.

“Nel corso dell’ultimo consiglio comunale del 24 ottobre – spiega il capogruppo di opposizione Alberto Comparini - si è discusso della gestione della raccolta funghi in merito all’interesse riscontrato su tutto il territorio di Villa. La richiesta nostra è in favore della tutela dei prodotti del sottobosco essendo a conoscenza di molte realtà del territorio che da anni gestiscono queste iniziative sulla raccolta dei funghi castagne mirtilli ecc. Siamo convinti che sarebbe un valore aggiunto al controllo e al rispetto delle risorse naturali esistenti. Dopo la discussione abbiamo trovato una maggioranza perplessa ma abbiamo trovato l’accordo per intraprendere un percorso conoscitivo tra i cittadini per capire cosa ne pensano. Ringraziamo la popolazione per l’attenzione a questo argomento”.

S. P.