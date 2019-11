Garfagnana



Falsificavano testamenti e si appropriavano di terreni e immobili: arrestati tre fratelli

giovedì, 14 novembre 2019, 11:49

di aldo grandi

L'avevano davvero studiata bene. Quanto sarebbe durata, poi, non lo potevano immaginare, ma, intanto, cercavano di mettersi in tasca più soldi possibile. Fortunatamente per le potenziali vittime e sfortunatamente per loro, gli è andata male e i carabinieri della compagnia di Viareggio unitamente ai colleghi della compagnia di Castelnuovo Garfagnana li hanno messi, letteralmente, in mutande scoprendoli e arrestandoli.

Si è conclusa, così, con quattro misure cautelari di cui due in carcere, una agli arresti domiciliari e un obbligo di firma, firmate dal gip presso il tribunale di Lucca Antonia Aracri e richieste dal sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale Enrico Corucci, la vicenda che ha riguardato la falsificazione di numerosi testamenti olografi con l'obiettivo di impossessarsi di appartamenti e terreni da vendere al più presto così da incassare il denaro prima che qualcuno, i reali beneficiari, potessero accorgersene.



Quattro gli arrestati, i tre fratelli Canozzi - Giancarlo 53 anni, Fabio 41 e Giuliano 51 (i primi due in carcere il terzo ai domiciliari) - tutti abitanti a Minucciano, tutti con precedenti penali, il più giovane consulente immobiliare e gli altri due disoccupati, e Franco Malatesta, 65 anni, per il quale non è stata ravvisata l'associazione a delinquere, ma soltanto il concorso e assegnatogli l'obbligo di firma come misura restrittiva della libertà personale. Una quinta persona, una donna, compagna di uno degli arrestati, è stata indagata per i medesimi reati.

Le indagini sono state condotte dai comandanti delle stazioni di Forte dei Marmi e di Gramolazzo, rispettivamente dai luogotenenti Giuseppe Alaimo e da Giuseppe Lucchesi, in collaborazione con i comandanti delle due compagnie, quella di Viareggio del capitano Edoardo Cetola e quella di Castelnuovo Garfagnana del maggiore Giorgio Picchiotti.

Il gruppetto aveva messo insieme una bella truffa che consisteva nell'individuare persone decedute nella zona della Garfagnana e della provincia di Lucca che, in passato, avevano in qualche modo avuto a che fare con la famiglia Canozzi, quindi inventarsi dei testamenti olografi che venivano regolarmente pubblicati e di intestare, quindi, successivamente, i beni immobili dei defunti alle persone che loro sceglievano, ovviamente se stessi, propri familiari, parenti o soggetti assoldati per l'occasione.

Una volta effettuati questi passaggi, con tanto di annotazione nel registro del catasto, cercavano di metterli in vendita attraverso agenzie immobiliari o privati e di intascare il ricavato. Fortuna ha voluto che ogni qualvolta ci hanno provato, gli è andata male grazie al tempestivo intervento dei militari dell'Arma che hanno fatto mettere sotto sequestro preventivo gli immobili e i terreni proprio per evitare che potessero essere venduti a terzi acquirenti ignari della truffa in essere.

Tutto era nato, a Forte dei Marmi, nel novembre 2017, quando alla locale stazione dei carabinieri si presentò un professionista del posto il quale lamentava una tentata truffa ai danni di un proprietario di un terreno in zona Roma Imperiale che aveva scoperto come il suo bene, sulla base di un testamento olografo, era stato volturato dall'agenzia delle entrate di Lucca nel catasto terreni a favore di un parente dei fratelli Canozzi.

Un anno più tardi, nel dicembre 2018, analoga denuncia-querela venne presentata alla stazione dei carabinieri di Gramolazzo per la redazione di un falso testamento olografo a firma di un uomo di 87 anni di Minucciano, deceduto ad agosto 2018, il cui lascito dei beni immobiliari, terreni e appartamenti, era a beneficio di un certo Franco Malatesta anziché del legittimo erede, il figlio adottivo di nazionalità albanese che, accortosi di tutto, era corso a denunciare l'accaduto.

A quel punto e visti i due filoni investigativi, il magistrato ha deciso di riunire le due attività investigative e ha chiesto e ottenuto di poter procedere a intercettazioni telefoniche le quali hanno permesso di appurare modalità ed espedienti attraverso i quali il gruppo, ben definito e strutturato nel quale Fabio Canozzi poteva essere considerato la mente, mentre Giancarlo il braccio esecutivo, poneva in essere il proprio disegno criminoso riuscendo, nel tempo, a farsi volturare diverse decine di beni immobili attraverso, appunto, testamenti contraffatti. I beni si trovavano nelle province di Lucca, Pisa, Livorno e Massa Carrara.

Proprio Giancarlo Canozzi aveva costituito presso la propria abitazione una sorta di tipografia con cui confezionare i falsi testamenti olografi, occupandosi anche di organizzare le successive operazioni di voltura dei beni immobili.

Foto di Ciprian Gheorghita