Frana per Brucciano, Talani: "Strada riaperta a senso unico alternato"

martedì, 19 novembre 2019, 17:06

di tommaso boggi

Un isolamento durato l’intera notte scorsa quello della frazione di Brucciano che, a causa di una frana, ha potuto riconnettersi al resto del comune di Molazzana solo questa mattina (19 novembre).

La frana ha infatti interessato l’unica via di collegamento tra la frazione e il mondo esterno se si esclude una strada secondaria verso il comune di Fabbriche di Vergemoli, il cui utilizzo è però vietato in caso di pioggia forte.

Andrea Talani, primo cittadino di Molazzana, ha parlato dell’attuale situazione ai microfoni della Gazzetta del Serchio:

Sindaco cosa può dirci di questa frana?

La frana è avvenuta circa alle due del pomeriggio di ieri (18 novembre), ma con la pioggia forte ed il calare della notte imminente non eravamo in condizioni di mettere in sicurezza la strada. Stanotte quindi la frazione è rimasta completamente isolata con la strada chiusa perché Brucciano ha solo due vie di ingresso, una da Molazzana e l’altra dall’Eremo di Calomini nel comune di Vergemoli, dove vige però una vecchia ordinanza che vieta l’utilizzo della strada quando piove forte.

La strada però ora è riaperta?

Stamattina siamo intervenuti subito ed abbiamo sgomberato la strada aprendola a senso unico alternato con passaggio a vista, ovvero abbiamo una persona, un volontario, sempre presente che controlla la situazione della frana. Per sicurezza dalle 23 alle 5 e 30 la strada rimarrà chiusa eccetto i mezzi di soccorso, faremo pervenire a tutta la popolazione i numeri di emergenza da chiamare più il mio personale così da garantire sempre il passaggio di mezzi d’emergenza.

Vi è la possibilità che la situazione si aggravi ulteriormente?

Quello che ci preoccupa non è il punto franato, che abbiamo messo in sicurezza, ma una sezione del muro circa trenta metri più su che presenta una crepa: proprio per questo abbiamo messo il passaggio a vista, perché temiamo che continuando a piovere così possa peggiorare. Io spero verrà attivato il piano di emergenza regionale per darci una mano, il rischio di avere due frazioni isolate (Bruciano e Eremo di Calomini ndr) è concreto e da non sottovalutare.