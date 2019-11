Gaia, assemblea del personale: cambiano orari

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 22 novembre 2019, 16:23

Previsto per domani in Toscana un nuovo peggioramento del tempo, con precipitazioni sparse sul nord ovest e in Arcipelago, in estensione in serata dalle zone costiere al resto della regione. Possibilità di isolati temporali in Arcipelago e localmente lungo la costa, con occasionali colpi di vento e grandinate

venerdì, 22 novembre 2019, 16:08

È stato proclamato uno sciopero per l'intera giornata di venerdì 29 novembre dal sindacato Usb e indirizzato ai dipendenti dell'Azienda USL Toscana nord ovest di qualsiasi profilo

venerdì, 22 novembre 2019, 15:42

Verrà inaugurata sabato 23 novembre, alle 17, a Gorfigliano, presso la ex scuola materna posta nel centro del paese a fianco della chiesa parrocchiale, una grande mostra di presepi artigianali donati alla parrocchia locale dal signor Gianfranco Paolinelli

venerdì, 22 novembre 2019, 09:59

In vista della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, l’amministrazione comunale di San Romano in Garfagnana, in collaborazione con l’associazione “Non Ti Scordar di Te“, organizza una serata dedicata al tema della violenza di genere, stasera, venerdì 22 novembre, alle 21, presso il Teatrino di Villetta

giovedì, 21 novembre 2019, 17:12

Il traffico sulla linea è rimasto interrotto fino alle ore 13 circa per permettere agli agenti della polizia ferroviaria della stazione di Pisa Centrale e ai sanitari del 118 di verificare quanto accaduto, creando purtroppo molti disagi tra i pendolari

giovedì, 21 novembre 2019, 13:32

Le aziende agricole toscane che hanno riportato danni a seguito delle piogge alluvionali dei giorni scorsi potranno da oggi segnalarli sul portale Artea (Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura)