Garfagnana in vetrina grazie a "Terra Unica"

lunedì, 4 novembre 2019, 14:28

di simone pierotti

Torna “Garfagnana Terra Unica”, la fortunata manifestazione promossa dal comune di Castelnuovo di Garfagnana in collaborazione con l’Unione Comuni Garfagnana, giunta alla quinta edizione. Nelle giornate da venerdì 8 a domenica 10 novembre la tensotruttura di piazzale Chiappini di Castelnuovo e il centro storico ospiteranno l’evento simbolo della Garfagnana e delle sue ricchezze.

A presentare la quinta edizione, questa mattina presso la sala riunione della sede di via Vittorio Emanuele, è stato il dirigente dell’Unione dei Comuni Francesco Pinagli, insieme all’assessore Alessandro Pedreschi e ad Antonella Poli.

“Con Terra Unica è stato raggiunto un grande risultato e abbiamo dimostrato che questo è possibile soltanto grazie alla sinergia tra tanti soggetti”. “Un lavoro di squadra che premia – ha sottolineato Pedreschi – questa manifestazione è partita dal nulla ed è cresciuta fino a raggiungere numeri impressionanti.Quest’anno abbiamo allargato la partecipazione a nuove realtà locali, associazioni ed introdotto novità, come l’inaugurazione con la partenza del trenino dal centro storico, con a bordo tutti i sindaci della Garfagnana. Ci saranno tante eccellenze del territorio in mostra, una radio (Radio Music Lab) che seguirà i tre giorni in diretta. Confermatissima la mostra zootecnica, il local street food, per un totale di circa 80 stand”

Nella tensostruttura di Castelnuovo, zona impianti sportivi, ci saranno ben 23 spazi dedicati al Local Street Food gestiti da Associazioni provenienti dai Comuni della Garfagnana che, durante l’estate, organizzano sagre ed eventi che promuovono uno o più prodotti tipici, con la possibilità di assaggiare Pitonca, Frittelle e cagio, Crisciolette, Mondine, Necci e ricotta, Fogacce leve, Pane e biroldo, Trota, Tigella, Porchetta, Patate, Farro, Grano Saraceno, Salsiccia, Vino di Montagna e Birra di Farro e molto altro ancora.

Durante la manifestazione sarà possibile visitare il grande mercato contadino e dell’artigianato locale, frutto dell’ingegno e della destrezza locali, ma anche prodotti tipici ed unici, conoscere le Associazioni del territorio che fanno attività outdoor con possibilità di provare numerose esperienze connesse alla manifestazione come tour alla scoperta della valle con mountain bike a pedalata assistita e non di Garfagnana MTB Sharing, self-Guided Trips con Ass. il Bivacco, passeggiata lungo il sentiero dell’Ariosto con Wild Trails, visita al centro storico a cura della Proloco di Castelnuovo, animazione per piccoli a tema con la Fattoria Didattica "Lo Spaventapasseri", un giro in carrozza con Scirer's Ranch Horses asd. Altra novità 2019 saranno le visite guidate al Parco del Battiferro di Fornovolasco. Grazie a Garfagnana Travel ci sarà la possibilità nei 3 giorni di manifestazione, di raggiungere e visitare alcuni dei luoghi di maggior attrazione turistica della nostra valle.

Anche quest'anno uno dei punti di forza della manifestazione sarà la mostra zootecnica di animali da allevamento presso la quale sarà possibile ammirare mucche, maiali, pecore, capre, selvaggina, trote, cavalli, asini, accompagnati dai numerosi allevatori garfagnini che svolgono questa attività a dispetto delle difficoltà gigantesche e del sacrificio che essa comporta.

Non mancheranno momenti di intrattenimento con esibizione delle eccellenze artistiche della Garfagnana, quelle delle quattro scuole di danza del territorio, la Compagnia dell’Ariosto e gli sbandieratori di Gallicano, libri, esposizioni fotografiche e la prima Lotteria a premi Garfagnana Terra Unica. Tornerà anche il trenino turistico che permetterà un tour cittadino. Novità assolute saranno la presenza di Radio Music Lab, l’emittente radiofonica ufficiale della Garfagnana e della manifestazione con speciali e dirette e la Visual Art Exhibition del gruppo Staindubatta, l’esibizione di arte contemporanea con esperimenti sonori e video del tutto originali.

Questa edizione di Garfagnana Terra Unica si distingue anche per la rievocazione di giochi della cultura contadina quali la Palla elastica e il Tiro alla forma che si terranno in Piazza Umberto. Sarà presente anche il tradizionale mercato che vivacizza i giovedì castelnuovesi, uno dei più antichi della provincia di Lucca che affonda le sue origini al Medioevo.

Il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi, esprime la propria soddisfazione per questa iniziativa di grande valore promozionale per la Garfagnana con l’auspicio che la manifestazione contribuisca ulteriormente a far accrescere la consapevolezza, soprattutto tra le giovani generazioni, di appartenere ad un territorio che esprime grandi potenzialità ed eccellenze da qualificarlo come “Terra Unica”. Tanti ingredienti per costruire una rete di protagonisti e promuovere le eccellenze della Garfagnana oltre i suoi confini. Sono intervenuti altri protagonisti dell’evento, Massimo Turri degli Autieri per la parte di allestimento, Antonella Poli per la parte turistica.