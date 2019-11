Il libro di Umberto Crocetti chiude l’autunno dei "Giovedì al Museo"

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 25 novembre 2019, 14:33

Il referente provinciale del movimento, Simone Simonini, ex consigliere del comune di Molazzana, ed ex consigliere provinciale, questa mattina, presso la sala conferenze dell'Hotel Napoleon di Lucca, ha presentato l'avanzata del movimento "Cambiamo!"

lunedì, 25 novembre 2019, 13:36

Si terrà nel mese di dicembre una nuova edizione del corso per formare i lettori volontari del progetto della rete provinciale delle biblioteche Nati Per Leggere, organizzato dall’Unione Comuni Garfagnana, capofila per le attività di promozione della lettura per tutta la rete

lunedì, 25 novembre 2019, 11:56

La centrale del 118 è stata chiamata stamattina per un malore accusato da un bambino di 5 anni con febbre alta a Sillano, in via dell'Alpe. Intervenuti sul posto un'ambulanza medicalizzata della Misericordia di Piazza al Serchio e l'elisoccorso Pegaso, che ha accompagnato il bambino in codice giallo al Meyer di Firenze.

domenica, 24 novembre 2019, 11:23

L'episodio è accaduto stamattina nella frazione di Brica a Sillano. Un'auto che stava transitando lungo la strada sarebbe stata trascinata dalla forza dell'acqua e sarebbe finita in un fiume. All'interno una ragazza che però ne è uscita, fortunatamente, illesa

domenica, 24 novembre 2019, 11:12

Il gruppo di minoranza del comune, “Uniti per Gallicano”, torna all’attacco dell’amministrazione stavolta in merito allo svolgimento dell’attività motoria degli studenti nelle scuole

sabato, 23 novembre 2019, 20:57

A chiederselo è il signor Italo Regali, disabile al 55 per cento, che, pur avendo fatto richiesta di adesione volontaria al "patto del lavoro", non risulta tra i percettori del Reddito di Cittadinanza tenuti a presentarsi a colloquio