In Garfagnana un mese ricco di eventi in attesa del Natale

giovedì, 28 novembre 2019, 21:15

Tanti eventi in Garfagnana in attesa del Natale: inizierà Castelnuovo di Garfagnana, che da Sabato 30 Novembre a Martedì 24 Dicembre ospiterà “Natale a Castelnuovo” e in più tutti i week-end la casa di Babbo Natale sarà visitabile dalle 15:30 alle 18:30. Domenica 1 Dicembre invece Nicciano (Piazza al Serchio) sarà in festa a partire dalle ore 14:30 e a Castiglione di Garfagnana dalle ore 10:00 si svolgeranno i Mercatini di Natale.

Giovedì 5 Dicembre il Teatro Alfieri (Castelnuovo di Garfagnana) ospiterà l'evento “Variazioni Furiose, letture dall’Orlando Furioso” alle ore 21:00, mentre il giorno seguente sempre nel medesimo teatro sarà messa in mostra “Garfagnana Terra Nostra – Luci sulla Via” alle ore 21:00.

Sabato 7 Dicembre a Gallicano si svolgerà la 40^ Fiaccolata della Valle del Serchio a partire dalle ore 15:30, mentre a Castelnuovo di Garfagnana presso il Duomo SS Pietro e Paolo la rassegna corale “Aspettando il Natale” delizierà dalle ore 21:00 i visitatori, e scorrendo ancora più in alto, lungo la valle, a Gorfigliano presso la Sala Pancetti sarà presentato il libro “Il dialetto di Gorfigliano in alta Garfagnana” alle ore 15. La domenica invece Pieve Fosciana sarà attraversata da “Natale in… Pieve" dalle 10, a Sillico verrà svolta la Fiaccolata di Natale fino all’Eremo di Capraia con partenza alle ore 16:30, “Necciolandia” dalle 9:30 animerà le strade di Fabbriche di Vallico e infine, a partire dalle 15, si “Aspetterà il Natale" lungo Pieve S. Lorenzo.

In quel weekend (7 e 8) molti altri eventi, come “Castelnuovo Città della Castagna” dalle ore 12.00 e l’apertura ai visitatori del Villaggio di Natale a Campocatino (Vagli Sotto).

Martedì 10 Dicembre ancora il Teatro Alfieri ospieterà il Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show a partire dalle ore 21.00 e poi nuovamente domenica 15 “Lassù, Luci sulla Via 2019” alle ore 18. Sempre domenica a Camporgiano dalle 9 le strade si riempiranno di mercatini di Natale come sul Lago di Gramolazzo dalle 10, ed infine a Castelnuovo (Loggiato Porta) avremo dalle ore 11:30 “Sulla scia di una cometa”.

Giovedì 19 Dicembre al Cinema Eden di Castelnuovo di Garfagnana si svolgerà l'evento “Staindubatta in Palèo” alle ore 21 (che si ripeterà anche domenica 22 nella sala Guazzelli a Gallicano, alla stessa ora), il giorno seguente sempre nel solito luogo il CAI Garfagnana alle 21:00 presenterà una serata di auguri; sabato 21 sempre a Castelnuovo nel Duomo SS Pietro e Paolo si esibiranno al alcuni musicisti e cantanti per il Concerto di Natale alle 21, mentre nella Biblioteca Comunale dalle ore 10:30 si terrà l’incontro “Nati per leggere”.

Martedì 24 Dicembre infine, per la vigilia, Gorfigliano ospiterà “I Natalecci” alle ore 18.

Altri eventi decisamente interessanti sono quelli proposti dall' Ass. Wild Trails (programmi dettagliati su www.trekking.garfagnana.eu ) che a partire da sabato 30 novembre metteranno in atto delle escursioni lungo il territorio, partendo da Fabbriche di Vergemoli (La Grotta degli Idoli) ed il giorno seguente presso il Rifugio Isera all’Orecchiella (Villa Collemandina) si potrà partecipare al Wild Birthday, mentre domenica 14 Dicembre a Sillico (Pieve Fosciana) si potrà visitare il Moro del Sillico.

Infine, molte mostre in programma: terminerà sabato 30 novembre l’esposizione fotografica di David Bonaventuri, “Oltre il dolore", a Castiglione di Garfagnana, mentre presso Palazzo Carli (Sillico) sarà visitabile fino al 7 gennaio 2020 “Le facce del fiume”, sculture di Clemente Castelli. Da Martedì 3 a Lunedì 16 invece, ultimo ma non meno importante, la sala Suffredini di Castelnuovo di Garfagnana) ospiterà “Opere in mostra, Premio Architettura Toscana”.



V. P.