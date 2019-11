Garfagnana : vagli sotto



In soffitta con un femore rotto, soccorsa una donna

venerdì, 1 novembre 2019, 18:34

I vigili del fuoco della stazione di Castelnuovo di Garfagnana sono intervenuti nella frazione di Vagli Sopra, nel comune di Vagli Sotto, per soccorrere una signora.



Pare che la donna, al momento dell'arrivo dei vigili, si trovasse all'interno della soffitta di un'abitazione civile con un femore rotto. Sul posto era presente l'equipaggio del 118 di Camporgiano che ha stabilizzato la paziente. Trovandosi in soffitta, c'era però il problema di portare al piano terra la signora per il coseguente trasferimento in ospedale. I vigili del fuoco si sono quindi messi subito a lavoro per trovare la via di uscita migliore. Alla fine è stata individuata una botola che gli operatori hanno provveduto letteralmente a smontare. In questo modo sono riusciti a creare un varco più grande da cui è stato possibile far passare la donna ferita. Quest'ultima è stata spinalizzata e passata in verticale dalla botola in sicurezza. La barella era vincolata con delle corde.