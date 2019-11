Incontro su turismo a Castelnuovo

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 8 novembre 2019, 15:44

Le trattative, alle quali anche Confindustria Toscana Nord ha preso direttamente parte, hanno chiuso per il livello C con un aumento di 97 euro, che verrà erogato nel corso del triennio in tre tranche, l'ultima delle quali a gennaio 2022

venerdì, 8 novembre 2019, 13:31

I metati sono accesi in tutta la Garfagnana e media valle del Serchio. E questo significa solo una cosa: è tempo di castagne. Stagione positiva per l'italico albero del pane. Secondo Coldiretti Lucca e l'associazione Città del Castagno la produzione di castagne è stata, fino a qui, generosa e di...

giovedì, 7 novembre 2019, 18:04

E' il gruppo di minoranza "Per Vagli e Roggio" a far sentire la propria voce in merito alla frana che nei giorni scorsi ha interessato un versante del comune costringendo la giunta a far evacuare tre abitazioni

giovedì, 7 novembre 2019, 17:30

A poche ore dalla recente allerta meteo che, nel comune di Vagli, ha provocato una grossa frana su un versante vicino al campanile e al cimitero del centro storico del paese, il comune si è subito attivato per un sopralluogo con i tecnici Enel, quelli del genio civile, dell’Unione Comuni della Garfagnana,...

giovedì, 7 novembre 2019, 16:00

370 bambini delle scuole elementari di Castelnuovo Garfagnana, Camporgiano e Molazzana hanno ricevuto, tra ieri e oggi, la visita dei tecnici del Gestore idrico GAIA S.p.A. che, attraverso una lezione in aula di un'ora, hanno spiegato il ciclo dell'acqua

giovedì, 7 novembre 2019, 15:13

L'allerta arancio è fissata dalle 00.00 alle 13.00 di domani, venerdì 8 novembre, per rischio idrogeologico sul reticolo idraulico minore su tutto il territorio provinciale, quindi per le zone S1, S2, S3, e V, corrispondenti, rispettivamente, al bacino del Serchio-Garfagnana-Lima, al bacino del Serchio di Lucca, Serchio-Costa e alla Versilia, nonché per la zona A4