Garfagnana



"Io, disabile ma occupato, perchè non posso aderire volontariamente al Patto del Lavoro?"

sabato, 23 novembre 2019, 20:57

di andrea cosimini

Italo Regali, 48 anni, abita con moglie e figlio a Piazza al Serchio. E' un invalido al 55 per cento, per una forma di diabete insipido centrale, ma questo non gli preclude certo la capacità di lavorare: per 18 anni ha infatti prestato servizio per una nota azienda farmaceutica della zona e da tre anni lavora in una cooperativa di fascia b con un contratto di appena tre ore al giorno.

Proprio perché di sole tre ore, però, il suo attuale impiego lo costringe a candidarsi, di volta in volta, a tutte le possibili offerte pubblicate sul portale del centro per l'impiego della Valle del Serchio (al quale risulta iscritto da più di sette anni) per sperare nel miracolo di qualche colloquio. La sua percentuale di invalidità (in quanto superiore al 45 per cento) gli permette di godere di una corsia "alternativa", quella riservata alle cosiddette "categorie protette" (legge 68), ma le offerte di lavoro, si sa, scarseggiano di questi tempi.

Per questo ha fatto domanda per il Reddito di Cittadinanza e l'ha ottenuto. Una vera e propria manna dal cielo per lui: così ha potuto integrare il reddito del suo nucleo familiare e sperare in un percorso di reinserimento lavorativo garantito dal cosiddetto "patto del lavoro".

Qui, però, l'inghippo. Sì perché Italo si aspettava di essere convocato dal centro per l'impiego per intraprendere l'iter previsto dal patto, ma, con sua sorpresa, è stata convocata, al suo posto, la compagna, Alessandra. "Perché? - si è domandato Italo - Eppure il regolamento parla chiaro: i disabili sono esonerati dal patto, ma volontariamente possono aderire. Ed è proprio il mio caso. Tramite mail ho dato la mia adesione volontaria in regione, in quanto la mia disabilità mi permette comunque di lavorare. Allora perchè è stata convocata la mia compagna e non io che sono colui che ha fatto richiesta del reddito?"

La Gazzetta del Serchio ha provato a girare la domanda direttamente ai vertici regionali del centro per l'impiego: "C'è da premettere innanzitutto - ha spiegato il CpI toscano - che il Reddito di Cittadinanza è una misura rivolta all'intero nucleo familiare e non al singolo individuo. In questo caso, il signor Regali, rientrando nella cosiddetta Legge 68, segue un altro percorso per il quale viene seguito personalmente ed adeguatamente. La compagna, invece, è assolutamente tenuta a presentarsi al colloquio perché risulta nell'elenco dei percettori e quindi tra coloro che sono tenuti agli adempimenti della legge del Reddito di Cittadinanza. Attualmente la famiglia percepisce, e continuerà tranquillamente a percepire, il reddito; ma è necessario che la signora si presenti al colloquio perchè altrimenti l'intero nucleo familiare, per legge, rischia di non percepire più il suddetto reddito".

"Detto questo - ha aggiunto però il CpI - esistono tutta una serie di esclusioni. Al momento in cui la signora (che non si è presentata alla prima convocazione) verrà al colloquio (ripetiamo: obbligatorio), verrà ascoltata e, se avrà volontà e risulterà nelle condizioni di essere avviata al lavoro, farà il percorso previsto; altrimenti, se emergeranno degli elementi per cui lei risulterà esonerata per obbligo, la esonereremo. Non siamo qui a tagliare le teste a nessuno".

Il CpI, analizzando il caso, ha comunque riconosciuto un "dubbio interpretativo" ed ha, per questo, inviato un interpello formale ad Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro). "Siccome c'è questa volontà del signor Regali - ha concluso l'ente - di essere inserito, nonostante la Legge 68, in un percorso "normale", abbiamo fatto questo interpello ufficiale per cercare di risolvere il nodo. Ora aspettiamo la risposta di Anpal".