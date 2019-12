Garfagnana



L’associazione Arca della Valle organizza tante iniziative per aiutare gli amici animali

martedì, 3 dicembre 2019, 08:41

Tante iniziative sotto l’albero di natale per raccogliere fondi per i nostri amici a 4 zampe in difficoltà. Nel mese di dicembre i volontariati dell’associazione onlus per la difesa degli animali Arca della Valle propongono tante iniziative benefiche per sostenere gli obiettivi dell’associazione partendo da sabato prossimo, 7 dicembre, con la raccolta cibo per le colonie feline tutto il giorno presso il PV Unicoop a Pieve Fosciana mentre la mattina seguente (domenica 8 dicembre) il ristorante La Pergola di Barga propone un simpatico “Apericalendario” offrendo un aperitivo a chi acquista un calendario, lì dalle 11 alle 13.

Lo stesso giorno verrà allestito un banchetto con tanti simpatici regalini davanti al negozio “Se son rose” in occasione del tradizionale mercato natalizio a Fornoli Prosegue, durante le manifestazioni natalizie più importanti e presso tanti locali della Valle, la vendita del calendario 2020 ricco di tantissime foto di animali di diverse specie. Per finire dal 21 al 24 dicembre i volontari insieme ai colleghi della Protezione Civile di Gallicano saranno presenti al Superstore Conad di Gallicano per impacchettare i doni acquistati direttamente nel centro commerciale. Per informazione: arcadellavalle@virgilio.it o pagina fb