Garfagnana



"Linea Gotica", uscito l'atteso libro di Antonio Melis

martedì, 5 novembre 2019, 14:58

Uscito l'atteso libro di Antonio Melis, ex sottufficiale dell'Esercito Italiano e scrittore, "La Linea Gotica". Una accurata guida ai luoghi, alla storia ed ai personaggi della Linea Gotica.

All'interno ci sono quattro diari di guerra tra cui quello di Antonio Cavani, curato da Moreno Maffucci. Il diario è stato scelto tra tanti pubblicati in tutta Italia e descrive la varie vicissitudini di un partigiano allora sedicenne in Garfagnana.

L'autore dell'importante libro è rimasto piacevolmente colpito dal diario di Cavani per la sua completezza e originalità del quadro di guerra dell'attività partigiana in Garfagnana e lucchesia.

Grande soddisfazione per Moreno Maffucci e la famigllia Cavani che in pochi mesi hanno visto pubblicare due volte il diario di guerra, rimasto 70anni chiuso in un cassetto.



Il libro "La Linea Gotica" viene distribuito in tutta Italia ed è ben curato in ogni dettaglio storico.