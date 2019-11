Garfagnana



“Linee guida in prevenzione cardiovascolare”: convegno a Gallicano

giovedì, 14 novembre 2019, 16:35

Un importante corso di aggiornamento organizzato dall’Ordine dei medici della Provincia di Lucca è in programma sabato 16 ottobre presso la Sala CIAF - Biblioteca Comunale di Gallicano. “Linee guida in prevenzione cardiovascolare” (4ECM) presso il Palazzo delle Muse in piazza. Relatori i medici Maurizio Lunardi, Alberto Di Carlo e Giovanni Brunelleschi. Il convegno prenderà il via alle ore 8.30 per concludersi alle 13.30. I programmi dettagliati dell’evento è consultabile sul sito dell’Ordine www.ordmedlu.it.