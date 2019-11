Garfagnana



Lions scende in campo per la prevenzione del diabete

martedì, 12 novembre 2019, 14:41

Il Lions Club Garfagnana scende nuovamente in campo: giovedi 14 novembre a Gallicano presso la Conad Superstore e a Camporgiano presso il Simply Market, i Soci adiuvati da alcune Associazioni di Volontariato, onoreranno la Giornata Mondiale per la Prevenzione del Diabete. Saranno effettuati, gratuitamente, screening diabetologici con la misurazione della glicemia e la somministrazione del FINDRISC Test, un semplice test che permette di stabilire la percentuale di rischio di sviluppare un Diabete Tipo 2 nell’arco di dieci anni.



Il Diabete è un’epidemia globale che colpisce un sempre maggior numero di uomini, donne e bambini in tutto il mondo. Statisticamente una persona su 11 è diabetica ma, un diabetico su 2, non sa di esserlo e corre un rischio molto alto di sviluppare complicanze molto gravi. È per questo che il 14 novembre, in collaborazione con la Federazione Internazionale del Diabete (IDF), il Lions Club International ha scelto come propria missione la lotta a questa malattia proponendosi come obiettivo quello di sottoporre in tutto il mondo 1 milione di persone allo screening per il Diabete tipo 2.



In quest’ottica il Club ha aderito anche all’iniziativa mondiale “M’illumino di Blu” la quale è il segnale di partenza della Giornata Mondiale del Diabete, in cui vengono illuminati in blu edifici e monumenti di interesse in numerose regioni italiane ed in tutto il mondo. Per questo saranno illuminati di blu, il colore scelto a livello internazionale come simbolo della GMD, il Ponte della Maddalena detto del Diavolo di Borgo a Mozzano, il Duomo di Barga, il ponte di Rivangaio sulla strada provinciale n. 2 “Lodovica” ed un tratto delle mura di Castelnuovo di Garfagnana.



"Ringraziamo - dichiara Lions - per la collaborazione a questa iniziativa la Provincia di Lucca, il Comune di Borgo a Mozzano, il Comune di Barga e quello di Castelnuovo di Garfagnana, ed i partners Conad Superstore di Gallicano, Simply Market di Camporgiano e Fenice Camiceria di Fornaci di Barga per la realizzazione del nostro Service. Il Lions Club Garfagnana farà quindi la sua parte il 14 novembre, invitando la popolazione che si trovi al Simply Market di Camporgiano o al Conad Superstore di Gallicano a recarsi presso i gazebo Lions e a sottoporsi gratuitamente allo screening.