Garfagnana



L'Unione Comuni Garfagnana premia Cascio. Bertolini: "Emozionato e orgoglioso del percorso"

sabato, 16 novembre 2019, 14:44

di lorenzo fiori

Durante l'evento di Terra Unica, che ha contraddistinto Castelnuovo Garfagnana nel secondo weekend di novembre, l'Unione Comuni Garfagnana ha deciso di premiare l'ASR Cascio per l'impegno profuso nella salvaguardia dei valori e delle tradizioni del territorio, per la partecipazione attiva all'istituzione della Comunità del Cibo e per l'opera di valorizzazione delle produzioni locali in collaborazione con la Banca regionale del Germoplasma.



Di seguito riportiamo le parole dello storico presidente di tale associazione Alessandro Bertolini, autentica anima di questa realtà: "Ci stiamo impegnando ormai da alcuni anni in un'opera di riscoperta e valorizzazione della tradizione alimentare del territorio - esordisce Bertolini - ed il riconoscimento datoci dall'Unione Comuni Garfagnana è per noi motivo di grande soddisfazione e di ulteriore stimolo a proseguire in questo percorso. L'opera che stiamo portando avanti trova sicuramente la sua forza nella passione e nell'attaccamento che la nostra comunità nutre per la propria identità e la propria terra ma, sicuramente perché questa azione possa svilupparsi appieno, è anche fondamentale tessere un legame con l'intero territorio della valle che ha potenzialità enormi."



"La manifestazione di Terra Unica - continua il presidente - è la dimostrazione tangibile della ricchezza della Garfagnana e di quello che unita può riuscire a dare e ad offrire non soltanto all'esterno ma anche per noi garfagnini. Va in questa direzione il sostegno che abbiamo fornito all'ambizioso progetto della Comunità del cibo e dell'agrobiodiversitá della Garfagnana che proprio in questi giorni sta costituendosi come associazione di promozione sociale e alla quale auguro, nell'interesse di tutto il territorio, un futuro prospero e brillante."



"Fare nomi è sempre rischioso - conclude Alessandro Bertolini - perché dietro queste importanti manifestazioni c'è l'opera e l'impegno di un gran numero di persone però mi complimento con il sindaco di Castelnuovo, nonché presidente dell'Unione Comuni Garfagnana, Andrea Tagliasacchi sotto la cui guida la manifestazione di Terra Unica sta crescendo anno dopo anno e manifesto il mio apprezzamento anche per Cinzia Lenzarini e Fabiana Fiorani per il loro costante impegno a favore e tutela della biodiversità locale, nostra grande ricchezza. Ringrazio poi sentitamente per la piacevole sorpresa di questo riconoscimento che arriva a coronamento di un anno per noi veramente significativo e ricco di soddisfazioni segnato dallo storico traguardo dei 50 anni della nostra Sagra delle Crisciolette."