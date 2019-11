Maltempo, ancora allerta per pioggia e temporali

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 26 novembre 2019, 11:36

La minoranza scende ancora in campo nel comune di Vagli Sotto. Questa volta il gruppo “Per Vagli e Roggio” si scaglia con decisione contro i lavori che si stanno effettuando nel piazzale antistante la sede comunale

lunedì, 25 novembre 2019, 22:41

Saranno due le liste che si contenderanno la poltrona della presidenza della provincia di Lucca il prossimo 15 dicembre. Scaduti infatti i termini per la presentazione delle liste dei candidati ala carica di presidente e dei relativi aspiranti consiglieri

lunedì, 25 novembre 2019, 18:06

Sono 191, distribuiti in tutte e dieci le province (Città metropolitana compresa), i comuni toscani danneggiati dal maltempo a novembre. Come annunciato dal presidente Rossi qualche giorno fa, la giunta regionale ha oggi approvato la delibera con l'elenco (i dettagli nella tabella)

lunedì, 25 novembre 2019, 14:33

Il referente provinciale del movimento, Simone Simonini, ex consigliere del comune di Molazzana, ed ex consigliere provinciale, questa mattina, presso la sala conferenze dell'Hotel Napoleon di Lucca, ha presentato l'avanzata del movimento "Cambiamo!"

lunedì, 25 novembre 2019, 13:36

Si terrà nel mese di dicembre una nuova edizione del corso per formare i lettori volontari del progetto della rete provinciale delle biblioteche Nati Per Leggere, organizzato dall’Unione Comuni Garfagnana, capofila per le attività di promozione della lettura per tutta la rete

lunedì, 25 novembre 2019, 11:56

La centrale del 118 è stata chiamata stamattina per un malore accusato da un bambino di 5 anni con febbre alta a Sillano, in via dell'Alpe. Intervenuti sul posto un'ambulanza medicalizzata della Misericordia di Piazza al Serchio e l'elisoccorso Pegaso, che ha accompagnato il bambino in codice giallo al Meyer di Firenze.