Maltempo, codice giallo per pioggia e forti temporali

venerdì, 29 novembre 2019, 15:08

Poste Italiane comunica che dal 5 all’11 dicembre l’ufficio postale di Careggine via Strada Provinciale 49, sarà chiuso per lavori interni

giovedì, 28 novembre 2019, 21:15

Tanti eventi in Garfagnana in attesa del Natale: inizierà Castelnuovo di Garfagnana, che da sabato 30 novembre a martedì 24 Dicembre ospiterà “Natale a Castelnuovo” e in più tutti i week-end la casa di Babbo Natale sarà visitabile dalle 15:30 alle 18:30

giovedì, 28 novembre 2019, 15:44

L’Azienda USL Toscana nord ovest ha nominato il nuovo direttore della struttura complessa di Medicina Interna della Valle del Serchio. Si tratta di Giancarlo Tintori, già facente funzioni della stessa unità operativa

giovedì, 28 novembre 2019, 11:29

E' stato pubblicato il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 33 allievi finanzieri del contingente ordinario – specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)” – anno 2019

giovedì, 28 novembre 2019, 11:12

Il comune di Vagli Sotto ha provveduto a mettere in sicurezza, con lavori importanti e per un importo sostanzioso, la strada che dalla Loc. Diga di Vagli conduce alla frazione di Roggio

mercoledì, 27 novembre 2019, 18:07

Una serata dedicata alla discussione e al confronto su una delle principali piaghe della nostra società: la violenza sulle donne. Si chiama “Fianco a fianco per parlare insieme di donne e violenze” la tavola rotonda organizzata dall’amministrazione comunale di Castiglione di Garfagnana