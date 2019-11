Maltempo, emessa allerta per piogge e temporali forti

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 7 novembre 2019, 16:00

370 bambini delle scuole elementari di Castelnuovo Garfagnana, Camporgiano e Molazzana hanno ricevuto, tra ieri e oggi, la visita dei tecnici del Gestore idrico GAIA S.p.A. che, attraverso una lezione in aula di un'ora, hanno spiegato il ciclo dell'acqua

giovedì, 7 novembre 2019, 15:09

Il progetto Case ad 1 euro del comune di Fabbriche di Vergemoli è andato in onda in diretta su Canale 5 durante il seguitissimo programma Mattino Cinque. Alcune riprese erano state fatte il giorno prima come le interviste al sindaco ed agli abitanti del luogo

giovedì, 7 novembre 2019, 13:33

Sono state individuate ufficialmente le tre sedi: si tratta del seggio principale nella sala Tobino al piano terra di Palazzo Ducale in Cortile Carrara a Lucca, e delle sottosezioni di Viareggio a Villa Argentina all'angolo tra via Fratti e via Vespucci, e della sede dell'Unione Comuni della Garfagnana in via Vittorio Emanuele n.

giovedì, 7 novembre 2019, 11:03

Una crescita fuori controllo dei cinghiali per oltre il 400 per cento in trent'anni: è questo il risultato della non gestione delle popolazioni faunistiche. La sovrappopolazione degli ungulati continua ad essere un problema enorme per gli agricoltori, per la fauna minore, per il territorio, per l'ambiente, per la sicurezza anche...

mercoledì, 6 novembre 2019, 12:25

Blitz a Montecitorio dei coltivatori della provincia di Lucca, dalla Garfagnana e Media Valle, Piana e Versilia, per l'emergenza cinghiali

mercoledì, 6 novembre 2019, 11:26

6 novembre, eccola. La prima neve in alta Garfagnana. Le foto, circolate sul web, sono state scattate nei pressi del Passo di Pradarena, ad un'altezza di 1.579 m., nel comune di Sillano-Giuncugnano