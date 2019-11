Garfagnana



Montemagni (Lega): "Dalla Garfagnana in arrivo "Sardine" targate Cgil: alla faccia del movimento spontaneo"

mercoledì, 27 novembre 2019, 10:53

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene in merito alla mobilitazione che partirà anche dalla nostra provincia e della Garfagnana.



"Sinceramente - afferma - ci sembrava di aver capito che le cosiddette "sardine" si presentino come un movimento nato spontaneamente, senza dunque alcun preciso riferimento politico."



"Probabilmente - prosegue il consigliere - quelle della Garfagnana non sono state avvisate di ciò, visto che un apposito pullman diretto sabato 30 novembre a Firenze per una loro manifestazione, è stato promosso nientemeno che dalla Cgil. Ci chiediamo, dunque, come si faccia ancora ad affermare che non vi siano particolari segni distintivi nelle "sardine" visto che addirittura un sindacato, di chiare e storiche tendenze di Sinistra, si mobilita per portare persone in piazza."



"Insomma - conclude Elisa Montemagni - forse sarebbe meglio essere onesti e dire le cose come stanno: altro che movimento nato dalla gente; qui stiamo parlando, visto anche il caso della Garfagnana, di gruppi organizzati che seguono un preciso filone politico."