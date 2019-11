Garfagnana : piazza al serchio



Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico: leggende in racconto con musica

lunedì, 4 novembre 2019, 12:15

Dopo la breve pausa festiva riprendono i Giovedì al Museo il 7 novembre alle 21 presso la sede in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio:una serata tutta sperimentalecon i racconti di Andrea Campoli, in arte il Tatone, e l’accompagnamento musicale di Lorenzo Bertoni.

Le narrazioni proposte sono ispirate alle leggende illustrate dai giovani studenti del Liceo Artistico Passaglia di Lucca, realizzate in occasione dell’inaugurazione del Museo a giugno scorso: il gruppo di ragazzi e ragazze, coordinati dalla Professoressa Enrica Giannasi, ha lavorato su alcuni nuclei tematici, proponendo disegni che danno un corpo e un volto ad alcune figure della tradizione popolare. Andrea Campoli, partendo proprio dalle tavole ancora in mostra nelle sale del Museo, ha a sua volta compiuto un lavoro di rivisitazione e riscrittura, lasciandosi guidare dalle immagini. Per tutti gli interessati a seguire il percorso compiuto per la realizzazione di questa serata è possibile leggere, al link https://indice.museoimmaginario.net/index.php/encyclopedia, i nuclei narrativi da cui hanno avuto origine i disegni e successivamente le narrazioni di Campoli.

Il risultato dell’intreccio dei diversi piani di lavoro viene dunque presentato giovedì sera con letture e racconti orali con il sottofondo della chitarra di Lorenzo Bertoni, giovane e promettente musicista, che già vanta al suo attivo importanti collaborazioni.

Lorenzo Bertoni nato a Castelnuovo di Garfagnana nel 1994, inizia lo studio della chitarra a 13 anni con insegnanti privati e intraprende il percorso accademico all'età di 21 anni laureandosi 4 anni più tardi al Conservatorio di Parma in chitarra jazz indirizzo pop. Attualmente collabora con cantautori come Volpe e Filippo Nicolai e insegna presso la scuola MusicLab di Piazza al Serchio.