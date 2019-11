Garfagnana



“Nati per leggere”, ultimi posti disponibili per il nuovo corso di formazione

lunedì, 25 novembre 2019, 13:36

Si terrà nel mese di dicembre una nuova edizione del corso per formare i lettori volontari del progetto della rete provinciale delle biblioteche Nati Per Leggere, organizzato dall’Unione Comuni Garfagnana, capofila per le attività di promozione della lettura per tutta la rete.

Il progetto Nati Per Leggere ha come obiettivo la diffusione capillare della lettura tra i bambini da zero a sei anni attraverso la collaborazione fra bibliotecari e pediatri. È promosso a livello nazionale dall'Associazione Culturale Pediatri, dall'Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino di Trieste. Nasce infatti dalla convinzione che la lettura sia un'opportunità fondamentale di sviluppo della persona. Recenti ricerche scientifiche dimostrano come leggere spesso ad alta voce con i bambini in età prescolare abbia una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale, in quanto opportunità di relazione tra bambino e genitori, che cognitivo poiché si sviluppano meglio e più precocemente comprensione del linguaggio e capacità di lettura. Il successo scolastico è migliore nei bambini fin da piccoli allenati dai genitori all’uso dei libri.

Per le biblioteche della Garfagnana e Valle del Serchio il corso di formazione per i volontari si terrà venerdì 6 e sabato 7 dicembre presso il CIAF del Comune di Gallicano e sarà tenuto dagli esperti del Centro per la Salute del Bambino di Trieste.

I volontari NpL operano in vari contesti frequentati dai bambini e dai loro genitori: biblioteche, nidi e scuole dell’infanzia, sale d’attesa degli ambulatori pediatrici, reparti di pediatria ospedalieri, ecc. Sulla base della programmazione del progetto locale sono anche presenti negli spazi urbani della città e in occasione di eventi in cui è possibile diffondere e promuovere il Programma Nati per Leggere.

Per essere ammessi al corso è necessario richiedere la domanda di iscrizione a patrizia.pieroni@ucgarfagnana.lu.it, compilarla in tutte le sue parti e restituirla allo stesso indirizzo mail entro venerdì 29 novembre.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Con la frequenza del corso di formazione i partecipanti si impegnano a svolgere, a titolo di volontariato, l’attività di promozione del Progetto Nati per Leggere, nei servizi e negli orari individuati in accordo con i referenti.