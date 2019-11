Novembre ricco di eventi in Garfagnana

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 14 novembre 2019, 16:35

Un importante corso di aggiornamento organizzato dall’Ordine dei medici della Provincia di Lucca è in programma sabato 16 ottobre presso la Sala CIAF - Biblioteca Comunale di Gallicano

giovedì, 14 novembre 2019, 16:11

Un'intensa perturbazione, anche temporalesca, interesserà la Toscana nella giornata di domani, venerdì, 15 novembre. Per questo la sala operativa unificata ha emesso un codice giallo per piogge e rischio idrogeologico

giovedì, 14 novembre 2019, 11:49

Giancarlo Canozzi, 53 anni, Fabio Canozzi, 41 anni e Giuliano Canozzi, 51 anni, tutti di Minucciano, sono stati arrestati per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, al riciclaggio, al falso in atto pubblico e in atti privati

mercoledì, 13 novembre 2019, 13:00

Pontecosi e il suo lago protagonisti di un progetto innovativo e sperimentale per la rimoazione dei sedimenti dal fondo: è quanto Enel Green Power ha presentato questa mattina a Pieve Fosciana, al Centro Intercomunale di Protezione Civile di Piano Pieve

mercoledì, 13 novembre 2019, 12:23

Truffa dei diamanti, un altro passo avanti per l'Adoc Alta Toscana a tutela dei consumatori raggirati

mercoledì, 13 novembre 2019, 11:59

«Gli agricoltori sono stufi dei danni provocati dagli ungulati: il problema va affrontato e i cinghiali vanno eradicati dalle aree non vocate alla caccia». A dirlo è il direttore della Cia Toscana Nord, Alberto Focacci