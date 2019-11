Garfagnana : molazzana



Pasquinelli: "Bilancio, chiedo correttezza e trasparenza"

martedì, 5 novembre 2019, 09:54

di viola pieroni

Giovedì 31 si è tenuto il consiglio comunale del comune di Molazzana: in seguito alla presentazione di due particolari delibere da parte della maggioranza, le quali trattavano l'obbligo del comune di ottemperare ad un decreto della Corte dei Conti in merito a problemi e inesattezze nel bilancio consuntivo degli anni 2015, 2016 e 2018, la minoranza si è dileguata dall'aula.



Secondo la minoranza, infatti, il bilancio del 2018 sarebbe stato approvato dalla commissione attuale e non da quella precedente, come invece doveva essere: "Il termine perentorio per l’approvazione doveva risultare il 30 marzo, ma il nuovo consiglio si è riunito in merito solo il 30 giugno, con un ritardo di tre mesi, causato da posticipazioni fatte dalla precedente amministrazione in vista delle elezioni".



"In senso tecnico - ammette l'avvocato Pasquinelli, capogruppo di minoranza - l'approvazione del bilancio è stata tardiva e sotto certi versi illegittima, poiché non era nostro dovere rimediare alle inadempienze della vecchia amministrazione. Devo ammettere certamente che nonostante la presenza dell'attuale sindaco nella vecchia amministrazione, non lo ritengo imputabile o giudicabile. Voglio partire con uno spirito positivo, ma a mio parere i cittadini devono sapere del buco di bilancio formatosi: oltre 48 mila euro in rosso. Soldi che andranno recuperati nei prossimi quattro anni e che andranno a prosciugare i finanziamenti adibiti alla tutela del territorio e per il dissesto idrogeologico.”



E ancora, conclude Pasquinelli: “Il mio obiettivo è quello di creare una forte collaborazione: chiedo solo correttezza e trasparenza, soprattutto nell'avere in tempo tutte le documentazioni necessarie.”