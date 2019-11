Garfagnana



Pellegrinotti (Lega), le prime parole da commissario: "Il futuro si prospetta ricco di nuove sfide"

mercoledì, 27 novembre 2019, 08:26

Luigi Pellegrinotti, nuovo commissario Lega per la sezione Mediavalle e Garfagnana, e Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne, annunciano il nuovo percorso del Carroccio sul territorio della Valle. In particolare, il neo commissario di sezione Pellegrinotti ha voluto divulgare una lettera ai sostenitori del movimento:



"Cari amici e amiche, come avrete letto in questi giorni, su organi di informazione locale, vi è stata la mia nomina a commissario della sezione Mediavalle e Garfagnana e quella dell'amico Damiano Simonetti come responsabile relazioni esterne.



Doveroso a nome mio e di Damiano ringraziare il commissario provinciale Andrea Recaldin e il commissario nazionale Daniele Belotti per averci conferito un incarico così importante in questo momento particolare della politica italiana nazionale e soprattutto locale. Un ringraziamento particolare va anche a tutti i militanti e sostenitori che ci hanno inviato, in queste ore, parole di stima e apprezzamento, ma soprattutto incoraggiamento in questo percorso appena iniziato.



Il futuro si prospetta ricco di nuove sfide che dovranno vederci tutti impegnati. Le prossime imminenti scadenze, le elezioni provinciali, dove sarà impegnata la nostra amica Yamila Bertieri, già consigliera in quota Lega nel comune Borgo a Mozzano in rappresentanza della Mediavalle e Garfagnana, poi a seguire, le elezioni amministrative e Regionali, ci vedranno impegnati e protagonisti di questo vento di cambiamento che abbiamo percepito stando a contatto con la gente, durante le nostre manifestazioni pubbliche. Come commissario della Mediavalle e Garfagnana, sarà mio compito creare e rafforzare la nostra presenza nel territorio.



Sarà mia cura incontrare a breve tutti gli eletti nei vari consigli comunali, i militanti e i sostenitori, per gettare le basi di una organizzazione radicata sul territorio che, dalle varie realtà della Mediavalle e Garfagnana, saprà farmi partecipe delle varie problematiche presenti. Parte importante del nostro lavoro sarà incontrare le associazioni di categoria, le parti sociali, le realtà della bassa e media economia nelle loro varie forme, i grossi poli industriali sempre più in difficoltà in questo momento di contingenza economica globale non favorevole.



Incontreremo gli alleati politici con cui ci confronteremo sulla linea politica da seguire e porteremo il nostro contributo nella scelta dei vari candidati nelle prossime sfide elettorali che ci attendono, dando il pieno supporto e la piena collaborazione. Punto fondamentale per me e la Lega saranno i giovani: porte aperte a tutti i giovani che vorranno condividere idee, entusiasmo e impegno mettendosi a disposizione del partito. Sarà mia cura trovare, nel gruppo di lavoro, un/una referente giovane, che vorrà interfacciarsi con il movimento giovanile già presente ai vari livelli nazionali.



Concludo la mia lettera di ringraziamento e di intenti, soffermandomi sulle prossime sfide che ci vedranno impegnati a breve verso scadenze elettorali importanti, in particolare le elezioni regionali della nostra amata Regione fra circa sei mesi!"