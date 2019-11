Garfagnana



Per Vagli e Roggio: “Potevano essere risparmiati i lavori eseguiti sul piazzale antistante la sede comunale”

martedì, 26 novembre 2019, 11:36

La minoranza scende ancora in campo nel comune di Vagli Sotto. Questa volta il gruppo “Per Vagli e Roggio” si scaglia con decisione contro i lavori che si stanno effettuando nel piazzale antistante la sede comunale.



“A seguito del terremoto di San Giuliano di Puglia – racconta il capogruppo Edoardo Fazzani -, la sede comunale di Vagli Sotto rientrò nel novero di quelle controllate per verificare la stabilità antisismica della stessa. Dai controlli eseguiti venne appurato che la sede non presentava i requisiti necessari, quindi gli uffici dovevano essere spostati altrove”.



“Inizialmente – prosegue Fazzani - il trasloco portò la sede in Piazza S. Agostino presso l’ex convento delle Suore Agostiniane, in seguito nuovo spostamento stavolta presso le ex scuole medie in Via Vandelli. Nel frattempo venne presa la decisione di demolire la vecchia sede comunale, che sorgeva nel preciso punto dove insiste quella attuale. Vennero pertanto iniziati i lavori e la vecchia sede venne completamente rasa al suolo con conseguente smaltimento dell’ingente quantitativo di rame che ricopriva l’enorme tetto della stessa. Dove sia finito quel rame è un mistero che i cittadini di Vagli non sono ancora riusciti a spiegarsi, se è stato venduto ci sarà pure un atto di vendita o una ricevuta o un bonifico di pagamento? Se è stato donato ci sarà pure un atto di donazione? Se è stato smaltito e distrutto ci sarà pure un documento che attesti lo smaltimento?”



“Saremmo curiosi di saperlo – attacca il gruppo - ma certo è che lo chiederemo nelle sedi istituzionali preposte. Dopo la demolizione venne costruita l’attuale sede comunale che venne inaugurata il 12 Ottobre 2013 (badate bene 2013), subito nell’ inverno del 2013 cominciarono le disavventure della nuova sede, infatti ogni volta che si verificavano piogge medio forti gli archivi allagavano, addirittura in uno dei primi allagamenti galleggiarono nei fondi documenti e atti che ovviamente andarono distrutti, la cosa ha continuato a ripetersi sistematicamente fino ad oggi, con conseguenti danni oltre che a documenti storici e alle strutture anche all’impiantistica elettrica del PC posizionata proprio negli archivi”.



“La soluzione che si riuscì a trovare – prosegue il capogruppo di minoranza - fu di svuotare gli archivi dall’acqua con una pompa idrovora e successivamente di effettuare alcuni fori di c.a. 5 cm di diametro nel pavimento così da consentire alle acque di defluire, ma dove finiva l’acqua? Ovviamente nelle fondamenta dell’edificio. Le ingenti infiltrazioni di acqua provengono dal piazzale antistante in quanto i lavori non erano stati effettuati, a nostro avviso, a regola d’arte; come si può pensare di costruire un edificio di quelle dimensioni, contro il quale è stato riportato terreno senza neanche costruire i dovuti scannafosso attorno alle fondamenta, lasciando il piazzale antistante con un fondo di terra e ghiaione?”



“Allora – conclude il gruppo -, come più volte ripetuto da alcuni uffici comunali ed anche da noi in campagna elettorale, non era il caso, dato il breve lasso di tempo intercorso dalla costruzione, di chiamare in causa per risarcimento danni la ditta o le ditte che avevano lavorato alla realizzazione dell’opera? A questa domanda non è mai stata data risposta alcuna, per quale motivo? Lungi da noi dal pensar male, ma una motivazione gradiremmo saperla. Ora si cerca di riparare al danno infatti i lavori che si stanno eseguendo attorno alla sede comunale, assegnati con Determinazione N. 165 del 12.09.2019 alla ditta Land Mover di Tonelli Emanuele con sede in Pontremoli per un importo di € 20.008,00, fatti passare come lavori di abbellimento della sede in realtà vengono effettuati per eliminare l’inconveniente acqua da noi descritto. Noi siamo convinti che con tali lavori non venga eliminato l’inconveniente ma il tempo ci dirà se abbiamo ragione”.