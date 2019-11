Garfagnana



Piano integrato per il Parco: la regione dispone l'avvio del procedimento

martedì, 5 novembre 2019, 12:15

Con delibera n. 1282/2019, la Regione Toscana ha disposto l'avvio del procedimento del piano integrato per il Parco delle Apuane, passaggio indispensabile per attivare l'iter di questo strumento tanto complesso quanto fondamentale perché è quello che darà attuazione alle finalità del parco nel suo complesso. Il piano integrato per il Parco, infatti, comprende il piano del parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

I documenti necessari per l'avvio del procedimento del Piano (Informativa preliminare, Relazione di avvio del procedimento; Documento preliminare di V.A.S) erano stati approvati nel luglio scorso (delibera n.15 del 18 luglio 2019) dal Consiglio direttivo del Parco e alla Regione era stata anche inviata l'informativa preliminare che, con decisione n. 1 del 21.10.2019, la giunta regionale ha approvato. Nella stessa seduta la Giunta regionale (delibera n. 1282/2019), ha disposto l'avvio del procedimento del piano integrato per il Parco e ha nominato il Presidente dell'Ente, Alberto Putamorsi, Responsabile Unico del Procedimento-RUP.

"Con l'avvio del procedimento da parte della Regione Toscana – dichiara il presidente Alberto Putamorsi – l'iter è partito. Abbiamo tutti la grande opportunità di scrivere, nel quadro della normativa vigente, le regole per il futuro delle Apuane."

Il presidente del Parco ha avviato il primo step, trasmettendo la comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e in particolare agli organi competenti del MIBACT ai fini della conformazione del piano integrato al PIT con valenza di piano paesaggistico.

Contestualmente è stato trasmesso il documento preliminare di VAS (Valutazione ambientale strategica) al NURV (Nucleo unificato Regionale di Valutazione), autorità competente per la VAS ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai fini delle consultazioni che dovranno concludersi entro 90 giorni.

A breve avrà inizio anche il programma di informazione e partecipazione, che prevede una serie di incontri aperti a cittadini, associazioni, categorie e stakeholders, già entro l'anno in corso si prevede lo svolgimento del primo incontro.