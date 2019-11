Piogge e temporali, scatta codice giallo

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 1 novembre 2019, 18:34

I vigili del fuoco della stazione di Castelnuovo sono intervenuti nella frazione di Vagli Sopra per soccorrere una signora che si trovava all'interno della soffitta di un'abitazione con un femore rotto

venerdì, 1 novembre 2019, 11:21

Sono gli ottantaquattro interventi che Poste Italiane ha realizzato nel 2019 in provincia di Lucca nell'ambito del percorso di miglioramento dedicato ai comuni italiani con meno di cinquemila abitanti. I dati sono stati presentati a Roma lunedì scorso dall'amministratore delegato di Poste Matteo Del Fante

giovedì, 31 ottobre 2019, 14:38

Gabriele Bianchi, consigliere regionale MoVimento 5 Stelle, interviene a sostegno della valorizzazione dei prodotti tipici locali della Garfagnana

giovedì, 31 ottobre 2019, 10:04

Nella provincia di Lucca ci sono diversi comuni che hanno una produzione di rifiuti pro capite sotto i 400 kg: Camporgiano 398; Castiglione di Garfagnana 399; Montecarlo 362; Pescaglia 375

giovedì, 31 ottobre 2019, 08:31

Il castelnuovese Tommaso Teora è tornato sul luogo del ritrovamento di un aereo caduto vicino San Pellegrino, durante la seconda guerra mondiale, imbattendosi in una piastrina di riconoscimento appartenente ad un militare, tale Henry Hunter, che però non apparteneva all'equipaggio

giovedì, 31 ottobre 2019, 08:23

Il sindaco di Gallicano David Saisi ha assicurato sui cattivi odori provenienti dal depuratore di Debbiali dichiarando che vigilerà per tutelare la salute pubblica. Lo ha fatto ieri sera, presso la sala consiliare del comune di Gallicano, in occasione del consiglio comunale richiesto dal gruppo “Uniti Per Gallicano”, alla presenza di...