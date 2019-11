Garfagnana



Pontecosi: un progetto capofila per ripulire il lago dai detriti

mercoledì, 13 novembre 2019, 13:00

di simone pierotti

Pontecosi e il suo lago protagonisti di un progetto innovativo e sperimentale per la rimoazione dei sedimenti dal fondo: è quanto Enel Green Power ha presentato questa mattina a Pieve Fosciana, al Centro Intercomunale di Protezione Civile di Piano Pieve. Ad illustrare il progetto i dirigenti dell’azienda, il dott. Emiliano Maratea, referente Affari Istituzionali Toscana, il dott. Gino Bianchi, responsabile bacini idroelettrici Toscana e l’ing. Juri Riccardi, project manager; hanno fatto gli onori di casa i sindaci dei due comuni sulle sponde del lago, Francesco Angelini e Andrea Tagliasacchi. Presente un buon numero di sindaci della Garfagnana: Raffaella Mariani, Francesco Pioli, Giovanni Lodovici e il vice sindaco di Camporgiano Tiziana Biagioni. Presente anche un bel numero di abitanti della frazione di Pontecosi, molto attenti e partecipi in un progetto che li riguarda da vicino.

Il sindaco di Pieve Fosciana Angelini ha introdotto la conferenza: “Sarà un sistema sperimentale con una tecnologia nuova allo scopo di risolvere una problematica che va avanti da troppo tempo, mi auguro che si creeranno i presupposti per riavere il nostro amato lago”.

Il progetto è stato presentato nei dettagli dal suo responsabile, l’ing. Juri Riccardi: “Si tratta del primo caso studio in Italia, ce ne saranno altri due ma questo è quello più rilevante nella sua dimensione. Si caratterizza dai bassi costi e dal basso impatto ambientale, dalla sua sostenibilità, a differenza della tecniche tradizionali. Un piccolo battello dotato di gps percorrerà la superficie del lago aspirando quantità controllate di sedimenti dal fondo per mezzo di un tubo per poi disperderli lungo il fiume oltre la diga. Il progetto prenderà il via il 25 novembre e terminerà nel mese di aprile 2020. Se i risultati saranno positivi, contiamo di proseguire in maniera continuativa. Il primo intervento toglierà circa 40mila metri cubi”.