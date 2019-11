Poste Italiane: l'impegno per i piccoli comuni della provincia

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 31 ottobre 2019, 14:38

Gabriele Bianchi, consigliere regionale MoVimento 5 Stelle, interviene a sostegno della valorizzazione dei prodotti tipici locali della Garfagnana

giovedì, 31 ottobre 2019, 10:04

Nella provincia di Lucca ci sono diversi comuni che hanno una produzione di rifiuti pro capite sotto i 400 kg: Camporgiano 398; Castiglione di Garfagnana 399; Montecarlo 362; Pescaglia 375

giovedì, 31 ottobre 2019, 08:31

Il castelnuovese Tommaso Teora è tornato sul luogo del ritrovamento di un aereo caduto vicino San Pellegrino, durante la seconda guerra mondiale, imbattendosi in una piastrina di riconoscimento appartenente ad un militare, tale Henry Hunter, che però non apparteneva all'equipaggio

giovedì, 31 ottobre 2019, 08:23

Il sindaco di Gallicano David Saisi ha assicurato sui cattivi odori provenienti dal depuratore di Debbiali dichiarando che vigilerà per tutelare la salute pubblica. Lo ha fatto ieri sera, presso la sala consiliare del comune di Gallicano, in occasione del consiglio comunale richiesto dal gruppo “Uniti Per Gallicano”, alla presenza di...

mercoledì, 30 ottobre 2019, 16:31

Una firma sudata, frutto di un lungo lavoro, in salita fino all'ultimo minuto, ma poi approdato ieri sera a un accordo unitario tra sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil e organizzazioni datoriali del settore lapideo, a cui fanno riferimento quasi 1.800 addetti nella provincia di Massa e oltre mille nella...

mercoledì, 30 ottobre 2019, 14:30

Continua il costante sviluppo della Riserva Naturale Statale Orecchiella con un finanziamento di 50 mila euro dell'Ente Parco, un ammodernamento degli immobili e soprattutto moltissime iniziative che vedono il Corpo Forestale dei Carabinieri in prima linea, grazie ad una convenzione tra il comando per la tutela della biodiversità e il...