Raffaella Mariani scelta per il direttivo del Parco

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 19 novembre 2019, 13:04

Il Movimento “Cambiamo! per Toti” sta muovendo i primi passi e, anche nella nostra provincia, inizia ad organizzarsi. Ha fatto discutere e continuerà a farlo l’adesione al movimento di Simone Simonini, ex segretario della Lega Garfagnana e Mediavalle, nonché già consigliere provinciale e comunale di Molazzana

martedì, 19 novembre 2019, 11:51

Domenica 15 dicembre si svolgeranno le elezioni provinciali per rinnovare la carica di presidente della provincia di Lucca e dei dodici componenti del consiglio provinciale. Il sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini lancia un appello di unione a tutto il centro destra

lunedì, 18 novembre 2019, 14:19

Domenica 24 novembre alle 17, presso la chiesa di San Bartolomeo a Chiozza, nel comune di Castiglione di Garfagnana, un altro evento firmato A.M.A CULTURA. e ProLoco Castiglione. L'evento vedrà come protagonista il coro "Puntaccapo" diretto dal maestro Guido Masini che eseguirà un repertorio allegro per contrastare il grigiore delle giornate...

domenica, 17 novembre 2019, 09:08

Nuovo appuntamento per i Giovedì al Museoil 21 novembre alle 21 presso la sede in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio: con la presentazione del libro La Gioconda e il segreto di Leonardo di Pietropaolo Pighini, introdotto da Umberto Bertolini

sabato, 16 novembre 2019, 14:44

Durante l'evento di Terra Unica, che ha contraddistinto Castelnuovo Garfagnana nel secondo weekend di novembre, l'Unione Comuni Garfagnana ha deciso di premiare l'ASR Cascio

sabato, 16 novembre 2019, 14:29

Ancora un codice arancione per piogge, temporali, vento forte e mareggiate che interessa tutta la Toscana ad eccezione del nord-ovest, dove il codice è giallo. Lo ha emesso la sala operativa della protezione civile regionale, con decorrenza dalle 18 di oggi, sabato 16 novembre, per rischio idrogeologico e successivamente idraulico