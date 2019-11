Sanità, proclamato sciopero per martedì 19 novembre

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 12 novembre 2019, 16:34

Nei comuni della Garfagnana, in questa stagione, è boom per la raccolta dei prodotti del sottobosco, in particolare funghi e castagne. In alcune zone si è ricorso ad un regolamento di tutela, nel comune di Villa Collemandina è arrivata la proposta del gruppo di minoranza “Il comune in comune”

martedì, 12 novembre 2019, 14:41

Il Lions Club Garfagnana scende nuovamente in campo: giovedi 14 novembre a Gallicano presso la Conad Superstore e a Camporgiano presso il Simply Market, i Soci adiuvati da alcune Associazioni di Volontariato, onoreranno la Giornata Mondiale per la Prevenzione del Diabete

lunedì, 11 novembre 2019, 12:22

All’esito del servizio è stato segnalato alla Prefettura di Lucca un soggetto trovato in possesso di sostanza stupefacente. Sono stati altresì rinvenuti altri 5 grammi di sostanza stupefacente abbandonata nelle immediate adiacenze dei posti di controllo da persone rimaste ignote che, probabilmente alla vista dei militari, si sono disfatti degli...

lunedì, 11 novembre 2019, 10:37

Sono aperte le iscrizioni per partecipare allo Stage che si terrà domenica 17 novembre presso la scuola di danza, musica e teatro "Centro d'Arti" di Gallicano a partire dalle ore 10

sabato, 9 novembre 2019, 11:11

Per 8 su 10 i cinghiali vanno fermati. Non lo dicono solo gli agricoltori e gli allevatori. C'era anche una delegazione della provincia di Lucca in Piazza Montecitorio guidata dal presidente, Andrea Elmi e dal direttore, Maurizio Fantini, per dire #bastacinghiali.

venerdì, 8 novembre 2019, 15:44

Le trattative, alle quali anche Confindustria Toscana Nord ha preso direttamente parte, hanno chiuso per il livello C con un aumento di 97 euro, che verrà erogato nel corso del triennio in tre tranche, l'ultima delle quali a gennaio 2022