Garfagnana



Scontro camion-furgone, traffico congestionato

lunedì, 4 novembre 2019, 16:22

di loreno bertolacci

Uno scontro che fortunatamente non ha fatto registrare gravi feriti, ma che ha congestionato il traffico lungo una delle arterie principali della Garfagnana. E' accaduto oggi, intorno alle 15.15, nei pressi del bivio per Ponte di Campia. Coinvolti un grosso camion e un piccolo furgone.



Tutta ancora da ricostruire la dinamica. Sul posto gli agenti della polizia municipale per gestire il traffico. Si sono create infatti lunghe code (soprattutto in direzione Lucca) che sono state fatte defluire con il senso unico alternato.