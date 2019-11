Garfagnana : piazza al serchio



Si presenta il libro “La Gioconda e il segreto di Leonardo”

domenica, 17 novembre 2019, 09:08

Nuovo appuntamento per i Giovedì al Museoil 21 novembre alle 21 presso la sede in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio: con la presentazione del libro La Gioconda e il segreto di Leonardo di Pietropaolo Pighini, introdotto da Umberto Bertolini.

Pietropaolo Pighini, già autore di Saltus Marcius, ci conduce alla scoperta dei segreti racchiusi nel quadro più famoso di Leonardo Da Vinci, La Gioconda: perché la tavola di pioppo sulla quale è stata raffigurata la Gioconda misura 53 x 77 cm e per quale motivo Leonardo fece altre due copie del suo capolavoro? Come mai sotto un'arcata del ponte presente nel dipinto si legge il numero 72? Ed infine chi è la donna immortalata nel ritratto più famoso del mondo e perché è priva di ciglia e sopracciglia? Pietropaolo Pighini è in grado di farci osservare il quadro di Leonardo attraverso un altro punto di vista, analizzando ogni elemento e guidando il lettore verso la rivelazione dei significati nascosti.